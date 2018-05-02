Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

LİSTELERİN askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti. Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Seçmen listeleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak.
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