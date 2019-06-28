‘Seçmen ikinci sandıkta dersi verdi’

İSİM vermeyen Ak Parti’nin iki üst düzey yöneticisi, seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirirken, atılacak adımlara ilişkin ipuçları sundu. 23 Haziran İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından, Ak Parti'de hem yönetim organlarında hem de kulislerde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İlk etapta "seçim yenilenmesi kararı" sorgulanırken, "seçim yenilenmesi yerine oyların yeniden sayımı sağlanabilseydi, seçimi alırdık" görüşü dile getiriliyor. 31 Mart seçimlerinin yenilenmesini istemediklerini söyleyen üst düzey yönetici, “Oyların yeniden sayımını istedik. Nereden çıktı bu seçim yenilenmesi? Oyların yeniden sayımı için biz çaba gösterirken, CHP milletvekilleri 'Ne yapıp edip saydırmayalım' diyorlardı. Kulaklarımızla duyduk. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kadın bıraktı, kaçtı, emekli oldu. Başına bir şey geleceğinden korktu. Oyların yeniden sayımı reddedilince seçimin yenilenmesi kararı çıktı. Oylar sayılsaydı biz o seçimi alırdık” dedi.

‘VATANDAŞA DERDİMİZİ ANLATAMADIK’

İstanbul seçmenine sandığın neden yeniden kurulduğunu anlatamadıklarını söyleyen üst düzey yönetici, “Aslında oyların yeniden sayımı sırasında oy farkının gittikçe kapanması, sandıktaki yolsuzluğu ortaya koyuyordu. Bunu sağlayamadık. Seçmen, 'Bana geldiniz bir kere, daha niye beni sandığa çağırıyorsunuz' dedi biz cevabı verdik ama anlatamadık. Ben buradan kalkıp 12 saatlik otobüs yolculuğu yapıyorsam, otobüs 12 saat değil 12 saat 15 dakikada İstanbul'a varıyorsa ben mutsuz olurum. Çünkü kendimi 12 saate ayarlamışım. Seçmen de kendini ayarlamıştı, 31 Mart'ta sandığa gidecek, işi bitecekti. Tekrar sandığa çağırmamız ters tepti" diye konuştu. Ak Parti’nin başka bir yöneticisi de Meclis kulislerinde gazetecilerle sohbetinde "Öncelikle dersimizi alacağız. Gereğini yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Benden başlayarak sorumluluk kimdeyse hepsinin takipçisi olacağım' dedi. Teşkilatlar, milletvekilleri, yöneticiler, bakanlar tüm bu süreçte gerekli değerlendirmeler yapılacak" dedi.





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 23:11