'Seçimi kazanabilecek güçteyiz'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Antalya örgütü, Serik Örgütü’nün düzenlenmiş olduğu kahvaltı etkinliğinin ardından Aksu Güreşleri, Teneffüs Park sezon açılışı ve Burdurlular Derneği Pilav Günü’nü ziyarette bulundu.

“BÜTÜN SEÇİMLERİ KAZANABİLİRİZ”

Kahvaltı etkinliğinde konuşma yapan Başkan Kumbul, seçim sürecinde herkese çok büyük sorumlulukların düştüğünü kaydetti. Kumbul, “Önümüzde çok zor bir süreç var. Adayımız kim olursa olsun, tek yürek halinde adayımızın arkasında durup seçimi kazanmak zorundayız. Son seçimdeki tablo bize şunu gösterdi, doğru ittifakları yapıp AKP’yi Antalya’da birkaç belediyeye hapsedebilecek gücümüz var. Biz örgüt olarak bir arada durup bütün seçimleri kazanacağız. Serik’te de bugüne kadar belediyeyi kazanamadık ancak bu süreçte hep birlikte durup bu seçimi kazanacağız” diye kaydetti.

KUMBUL,“KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

Yerel seçimlerin, genel seçimlere ayna tutacağını belirten Kumbul, “Türkiye’nin ve Antalya’nın birçok yerini, hep beraber kazanmak zorundayız. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamak için adayın kim olduğuna bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Seçim sürecinde ilçelerin mutlaka görüşleri alınacak. Ayın 19’una kadar aday adaylığı süreçleri var. 19’undan sonra büyükşehir anketlerimiz başlayacak. Dört şirketimiz anket yapacak. Anket sonuçlarına göre genel başkanımız değerlendirme yapacak. Genel başkanımıza, genel seçimde yapılan ittifakın devam etmesi gerektiğini ilettim. Mutlaka anketlerin haricinde diğer STK’ların görüşleri alınarak adayımız belli olacaktır. Asıl olan örgüttür” şeklinde konuştu.