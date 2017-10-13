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'Seçime şimdiden hazırlanmalıyız'

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Alanya'da ülke gündemi ve parti politikalarını değerlendirdi

'Seçime şimdiden hazırlanmalıyız'

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Alanya'da ülke gündemi ve parti politikalarını değerlendirdi

13 Ekim 2017 Cuma 16:26
'Seçime şimdiden hazırlanmalıyız'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe teşkilatına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Batıdan başlayıp merkez ve doğudaki tüm ilçelere gidip teşkilatları ziyaret eden Erdem, Gazipaşa'nın ardından Alanya'ya geldi. CHP Alanya İlçe Teşkilatı bürosuna gelen Erdem'i CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Başkan Adayı Avukat Mehmet Can Karagöz ve partililer karşıladı. Erdem'e ziyareti sırasında CHP Antalya İl Sekreteri Cengiz Gülebay ve CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül de eşlik etti. Partililerle ülke gündemi ve yerel sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Erdem, 2019'da ülkenin üç önemli seçime gireceğini, partililerin hazırlıklarına şimdiden başlamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPMustafa ErdemAlanyaParti Politikaları
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