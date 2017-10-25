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Seçime girmeden Meclise girdiler! Şimdiden 5 vekilleri var

İyi Partinin kurulmasının ardından Meclisteki sandalye dağılımı değişti. Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan ve Aytun Çıray İyi Partiyi temsil edecek

Seçime girmeden Meclise girdiler! Şimdiden 5 vekilleri var

İyi Partinin kurulmasının ardından Meclisteki sandalye dağılımı değişti. Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan ve Aytun Çıray İyi Partiyi temsil edecek

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:23
Seçime girmeden Meclise girdiler! Şimdiden 5 vekilleri var
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MERAL Akşener'in liderliğinde kurulan İyi Parti, TBMM'de 5 milletvekili ile temsil edilecek.

MECLİS'TEN 5 İSİM VAR

MHP ile yolları ayrıldıktan sonra Meclis faaliyetlerini bağımsız milletvekili sıfatıyla yürüten  Ümit Özdağ,  Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve  Nuri Okutan, İyi Parti'ye katılacak. Meclis'te İyi Parti'yi temsil edecek beşinci isim ise  CHP'den istifa eden  Aytun Çıray olacak. Bu beş isim aynı zamanda İyi Parti'nin 200 kişilik kurucular kurulu listesinde yer alan isimler.

GRUP KURMAK İÇİN 15 İSME İHTİYAÇ VAR

TBMM'de grup kurabilmek için 20 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. İyi Parti'nin grubu olmayacak ama  AK Parti,  CHP,  HDP ve  MHP'den sonra Meclis'te sandalyesi bulunan 5. parti olacak.

Bağımsız vekillerin İyi Parti'ye katılmasının ardından daha önce  CHP'den ihraç edilen  Aylin Nazlıaka TBMM'deki tek bağımsız milletvekili olacak.

SANDALYE DAĞILIMLARI

Hayatını kaybeden ve milletvekilliği düşürülen isimlerin ardından vekil sayısı 544'e düşmüştü. 5 vekilin İyi Parti'ye katılması ile birlikte sandalye dağılımı şöyle olacak:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 316
Cumhuriyet Halk Partisi: 132
Halkların Demokratik Partisi: 54
Milliyetçi Hareket Partisi: 36
İyi Parti: 5
Bağımsız  Milletvekili: 1

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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiMeclis
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