‘Seçimde değil her zaman yanımızda’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların daveti üzerine Çarşamba akşamı Saray Mahallesi sakinleriyle istişare toplantısında bir araya geldi

‘Seçimde değil her zaman yanımızda’
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VATANDAŞLARIN talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın daveti üzerine Saray Mahallesi’nin değerli sakinleriyle bir araya geldik. Güzide semtleri için bize isteklerini ilettiler. Kıymetli mahalle halkının önerilerini birebir istişare ettik. Bu güzel davette emeği geçen Mahalle Muhtarı Süleyman Dora, kıymetli ekibi ve değerli mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. Mahalle Muhtarı Süleyman Dora ise Başkan Yücel’in sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkın yanında olduğunu, yanına gidince kapısından geri çevirmediğini belirterek katılımlarından ötürü teşekkür etti.

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