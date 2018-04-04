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'Savunma sanayisini geliştirmiş Türkiye istemiyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, "Kendi savunma sanayisini geliştirmiş bir Türkiye istemiyorlar. Kendi ülkesinde parya olarak yaşayan bir topluluk istedikleri için AK Parti’nin önünü kesmeye çalışıyorlar" dedi

'Savunma sanayisini geliştirmiş Türkiye istemiyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, "Kendi savunma sanayisini geliştirmiş bir Türkiye istemiyorlar. Kendi ülkesinde parya olarak yaşayan bir topluluk istedikleri için AK Parti’nin önünü kesmeye çalışıyorlar" dedi

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:54
'Savunma sanayisini geliştirmiş Türkiye istemiyorlar'
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PARTİSİNİN Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa Yemeği'nde  konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, bu  programlarla Türkiye genelinde partiye emek veren herkesi bir  araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

 AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yaşadığı süreci anlatan Ataş, 15  Temmuz'da millete darbe yapmak isteyenlere derslerinin verildiğini ve o günün  milletin yeniden diriliş günü olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenlerin hesap ve planlarının başka  olduğunu ifade eden Ataş, bu düşüncede olanların hesaplarının bugüne kadar hiç  tutmadığını, birlik ve beraberlik devam ettiği sürece hiçbir gücün ülkeyi mağlup  edemeyeceğini anlattı. Ataş, kendi savunma sanayisini geliştiren bir Türkiye'nin  istenmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

 "Kendi ülkesinde parya olarak yaşayan bir topluluk istedikleri için AK  Parti'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Gelişmiş Türkiye'yi hazmedemeyenler kimler?  Terör örgütleri, Türkiye'nin içindeki terör örgütlerinin sözcüleri ve uzantıları,  müttefikimiz dediğimiz ülkeler ve Avrupa ülkeleri."

  Ülkenin gelişmesi ve bağımsızlığı konusunda adam gibi mücadele  ettiklerini aktaran Ataş, hiç kimsenin önünde eğilmeyen, her yerde hakkı savunan,  doğruyu söyleyen, asla yanlış yollara sapmayan bir anlayışla siyaset yapmaya  çalıştıklarını, siyaset anlayışlarında insanları ötekileştirmenin olmadığını  belirtti.  Ataş, Türkiye'nin tek eksiğinin ana muhalefet liderinin bulunmaması  olduğunu savunarak, CHP liderinin zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na  ilişkin olumlu cümle kurmadığını ileri sürdü.

 Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekatı eleştiren dili kullanmaya devam  ettiğini belirten Ataş, "Milletimize bunları anlatmak durumundayız. Türkiye'nin  kalkınması ve gelişmesi için hiçbir katkı sunmayan bir ana muhalefet partisi var  bugün mecliste. HDP, PKK'nın sözcülüğünü yapıyordu. Onların sözcülüğü zayıfladı.  Şimdi CHP'nin sözcüleri HDP'nin sözcüsü, PKK'nın sözcüsü, YPG'nin sözcüsü  şeklinde hareket ediyorlar." diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayisiTürkiyeAK Parti Genel Başkan Yardımcısı
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