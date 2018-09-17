‘Sata sata bitirmediler’

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ekonomik krizden çıkış yollarını anlatmak için başkanlık yaptığı CHP heyeti ile birlikte Muğla’da sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile buluştu. Türk ekonomisinin geçmişten gelen ve halen devam ettirilen yanlış politikaların kurbanı olduğuna dikkati çeken Budak, “Ak Parti iktidarı 16 yıl boyunca ülkenin en değerli, en stratejik varlıklarını tek tek satışa çıkararak dışa bağımlılığın yolunu açtı. Türkiye’nin en önemli kuruluşları hoyratça peşkeş çekildi. Ülkenin varı yoğu haraç mezat satıldığı için bugün bu krizi yaşıyoruz. Son 15 yılda 10 limanı, 81 santrali, 40 işletmeyi, 3 bin 483 taşınmazı, 3 gemiyi ve 36 maden sahasını elden çıkardılar. Yetmedi, halkın elinden şeker fabrikalarını aldılar. Son yaşanan Türk Telekom örneği uyarılarımızdaki haklılığı bir kez daha gözler önüne serdi. 1936 yılında ilk yerli kağıdı üreten SEKA’yı müze yaptılar, şimdi koca ülkeyi bir gram kağıt üretemeyen, gazete ve kitap basamayan hale getirdiler” dedi.

