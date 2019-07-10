Sarıca’dan Güzelbağ çıkışı

Alper Kutay

ALANYA'NIN son günlerdeki gündemini Güzelbağ yolu oluşturuyor. Yolun genişletilmesini ve bakım yapılmasını isteyen bölge halkı geçtiğimiz günlerde yetkililere çağrıda bulunmuştu. Alanya’nın siyasi isimleri konu hakkında açıklamalarda bulunurken, konuyla ilgili bir yorum da Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca’dan geldi. Güzelbağ yolu ve yol üzerinde bulunan tarihi köprünün fotoğraflarını paylaşan Sarıca, “Tarihi Kemer Köprü, Erbakan Hoca zamanında yapılmış olan bir köprüdür. Günümüze kadar sadece bu tehlikeli yola demir korkuluk yapılmıştır. Öncelikle Alanya basınında bu Güzelbağ yolunu gündemlerine alan CHP ve İyi Parti’yi tebrik ediyorum. Keskin virajlarıyla birlikte dar bir yol olan ve iki arabanın bazı yerlerde yan yana geçemeyeceği Güzelbağ yolu, 17 yıllık Ak Parti iktidarında bir türlü genişletilememiştir. Oysa, genişletmesi çok bir maliyet gerektirmeyen Güzelbağ yolu, çok sık kullanılan bir yol olmasına rağmen iktidar niçin bu yol için bir çalışma yapmıyor? Emin olun şu yol 17 yılda 17 defa genişletilebilecek kadar az maliyetli bir yol olmasına rağmen hiç bir çalışma yok. Anlamak mümkün değil” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 17:41