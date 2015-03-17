Sarıca: Faiz bitirilip helal para dönemi başlatılacak!

Alper KUTAY
SAADET Partisi (SP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda yıllardır İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ın yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Sarıca, Antalya Milletvekili Aday Adayı oldu. Düzenlediği basın toplantısında aday adaylığı sürecini değerlendiren Sarıca, şunları söyledi: “Değerli dava arkadaşlarıma öncelikli olarak bana böyle şerefli bir görevi layık gördükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Alanya’da diğer partilerden aday adayı olan arkadaşlarımızı da göstermiş oldukları medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hangi görüşten olursa olsun, siyasetle uğraşan bütün insanları seviyoruz. Neden, çünkü siyasetle uğraşan insanlar toplumun sorunlarına karşı duyarlıdır. Bu bağlamda herkesin siyasetle uğraşmasını canı gönülden arzu ediyoruz.
‘SAADET FAİZSİZ EKONOMİYİ SAVUNUR’
Halkımız niçin Saadet Partisi’ni tercih etmelidir? Çünkü Saadet Partisi her zaman ve her yerde hakkı üstün tutar, maneviyatçıdır, nefis terbiyesini esas alır. Avrupa Birliği için değil, İslam Birliği’nin kurulması için çalışır. Faizsiz ekonomiyi savunur, yüzde 100 yerli ve milli sanayiyi savunur. Diğer partiler gibi GDO’lu değildir. Yüzde 100 organik olan tek partidir. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdiğinde ‘Bana ne Amerika’dan’ diyecek, yiğitçe bir duruş sergileyecek olan tek partidir. Sayın Cumhurbaşkanı seçim meydanlarında, mitinglerde sürekli ‘En az üç çocuk istiyorum’ diyor. Bir insanın bunu istemesi için öncelikle zinayı suç sayması lazım.
‘GENÇLER KREDİYLE YUVA KURUYOR’
Günümüzde aileler bırakın üç çocuğu, tek çocuk yapmaya dahi cesaret edemez hale geldiler. Neden? Çünkü AKP döneminde evlenenler bir yıl demeden boşanır hale geldi. Adam evleniyor, düğünü krediyle yapıyor, çeyizi, takıyı, altını, yuvasını kuracağı evini, mobilyasını, beyaz eşyasını, arabasını, benzinini krediyle alıyor. Geçim sıkıntısı başlayınca boşanmalar başlıyor. Osmanlı’da dede olma yaşı 30 iken, günümüzde kendilerini Osmanlı’nın torunları addeden AKP iktidarında evlenme yaşı 30’lara dayandı. Şu vaziyete bakın, ne hale geldik. Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Bu ülkede Saadet Partisi iktidar olursa bu ülke kurtulur. Yeter ki bizler davamız için çalışalım. Eğer bu ülkede 77 milyon insanımız refah ve huzur içinde yaşamak istiyorsa bu ancak Saadet Partisi ile olur. Allah yar ve yardımcımız olsun.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 17.03.2015 14:09
sp neden i̇kti̇dara gelemi̇yor sorusunun cevabi aslinda ozunde akp ile ayni cizgiyi paylasmasina ragmen akpyi uvey evlat kotu kardes gibi gormesidir.sp tabani artik ak parti saflarina gecmeli.ve birlik beraberligi saglamalidir.ak parti devleti aliyyeyi osmaniyeyi yeniden diriltti ve dunyaya bunu acik bir sekilde gosterdi.ak partinin basarisi sp'nin basarisidir.ak partinin basarisi tum muslumanlarin basarasidir.zaman birlik olma zamani zaman islamofobiye tepki gosterme zamanidir.