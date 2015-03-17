Sarıca: Faiz bitirilip helal para dönemi başlatılacak!

Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda yıllardır İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ın yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Sarıca, Antalya Milletvekili Aday Adayı oldu. Düzenlediği basın toplantısında aday adaylığı sürecini değerlendiren Sarıca, şunları söyledi: “Değerli dava arkadaşlarıma öncelikli olarak bana böyle şerefli bir görevi layık gördükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Alanya’da diğer partilerden aday adayı olan arkadaşlarımızı da göstermiş oldukları medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hangi görüşten olursa olsun, siyasetle uğraşan bütün insanları seviyoruz. Neden, çünkü siyasetle uğraşan insanlar toplumun sorunlarına karşı duyarlıdır. Bu bağlamda herkesin siyasetle uğraşmasını canı gönülden arzu ediyoruz.

‘SAADET FAİZSİZ EKONOMİYİ SAVUNUR’

Halkımız niçin Saadet Partisi’ni tercih etmelidir? Çünkü Saadet Partisi her zaman ve her yerde hakkı üstün tutar, maneviyatçıdır, nefis terbiyesini esas alır. Avrupa Birliği için değil, İslam Birliği’nin kurulması için çalışır. Faizsiz ekonomiyi savunur, yüzde 100 yerli ve milli sanayiyi savunur. Diğer partiler gibi GDO’lu değildir. Yüzde 100 organik olan tek partidir. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdiğinde ‘Bana ne Amerika’dan’ diyecek, yiğitçe bir duruş sergileyecek olan tek partidir. Sayın Cumhurbaşkanı seçim meydanlarında, mitinglerde sürekli ‘En az üç çocuk istiyorum’ diyor. Bir insanın bunu istemesi için öncelikle zinayı suç sayması lazım.

‘GENÇLER KREDİYLE YUVA KURUYOR’