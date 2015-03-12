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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sapan Alanya’dan destek istedi

CHP Antalya Milletvekili olan ve yeni dönem için tekrar aday adayı olan Yıldıray Sapan, CHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret edip önseçimde destek istedi

Sapan Alanya’dan destek istedi

CHP Antalya Milletvekili olan ve yeni dönem için tekrar aday adayı olan Yıldıray Sapan, CHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret edip önseçimde destek istedi

12 Mart 2015 Perşembe 18:39
Sapan Alanya’dan destek istedi
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CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) 29 Mart’ta yapılacak önseçim öncesi milletvekili aday adayları CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etmeye devam ediyor. Alanya’yı ziyaret edenler arasında CHP Antalya Milletvekili ve yeni dönemde aday adayı olan Yıldıray Sapan da vardı. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Sapan, milletvekilliği döneminde yaptığı çalışmaları anlattı. Antalya'nın tüm sorunlarını merkeze taşıyan ve boş oturan bir kişi olmadığını kaydeden Sapan, 2005 yılında 2B konusunda yaptığı çalışmaları tek tek anlattı. Antalya’da bir mahalleden satın aldığı eroin ve kokaini meclis kürsüsüne getiren ve gizli kamera ile çektiği görüntüyü kamuoyu ile paylaşan Sapan, “Girişimlerimiz sonucu Uyuşturucu ile Mücadele Yasası çıktı” dedi. Uyuşturucu baronlarının TBMM’ye kadar sızdığını da iddia eden Sapan son olarak 29 Mart'ta gerçekleştirilecek önseçimde partililerden destek istedi.



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Son Güncelleme: 12.03.2015 17:43
Anahtar Kelimeler:
CHP İlçeYıldıray SapanMilletvekiliAlanyaCHP
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