Sapadere'de imza krizi

ALANYA'NIN saklı cenneti olarak adlandırılan Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Mahallesi'nin kuzey yamaçlarında yer alan Sapadere Kanyonu, Alanya Belediye Encümeni tarafından 13 Haziran'da ihaleye çıkartılmıştı ve ihaleyi kazanan Elazığ menşeli bir firma, 2 milyon 400 bin TL ile ihaleyi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak İhale Kanunu'nun 46. maddesine göre belirtilen süre içerisinde ihale bedeli olan 2 milyon 400 bin TL'yi yatırmayan firmanın sözleşmesi 5 Temmuz tarihi itibariyle feshedildi. Sapadere Kanyonu ihalesini 18 Temmuz tarihinde yeniden yapan encümen, işletmeyi 2 milyon 600 bin TL ile Ünlü Grup sahibi işadamı Kerim Ünlü'ye verdi. İkinci kez ihaleye çıkarılan Sapadere Kanyonu ihalesi için 2 milyon 200 bin TL teklif sunan Kerim Ünlü'nün, İhale Kanunu'nun 46. maddesi gereğince geçtiğimiz Cuma günü ödemeyi yapması ve belediye ile de sözleşme imzalaması gerekiyordu. Ancak Ünlü, hem ödemeyi yapmadı, hem de kendisine ihale kanunu kapsamında verilen sürede Alanya Belediyesi ile sözleşme imzalamadı. Alanya Belediye Encümeni'nin önümüzdeki hafta Kerim Ünlü'nün ihaleyi kazanmasına rağmen sözleşmeye imza atmamasına ilişkin nihai kararını vereceği ifade ediliyor.