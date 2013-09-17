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‘Sanayi’nin çehresini değiştireceğiz’

CHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı olan Türktaş, Sanayi Sitesi'nin çehresini değiştireceklerini söyledi

‘Sanayi’nin çehresini değiştireceğiz’

CHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı olan Türktaş, Sanayi Sitesi'nin çehresini değiştireceklerini söyledi

17 Eylül 2013 Salı 18:18
‘Sanayi’nin çehresini değiştireceğiz’
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ALANYA Sanayi Sitesi esnafıyla Ahbap Köfte’de buluşan CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Şefik Türktaş, “Bizim yönetim anlayışımız esnaf ve halkla toplu bir şekilde Alanya'yı yönetmek. Sizlerin sorunlarını ve fikirlerini dinleyip sizlere hizmet etmek istiyoruz. Allah izin verir de göreve gelirsek, Sanayi Sitesi’nin çehresini değiştireceğiz” dedi.

- Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Şefik Türktaş, Sanayi girişindeki Ahbap Köfte'de Alanya Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Toplantının amacının Sanayi Sitesi esnafı ile istişare yapmak olduğunu söyleyen Türktaş, esnafın önerilerini not alacaklarını belirtti. Türktaş, “Sıkıntılarınızı sizlerden dinledikten sonra o doğrultuda proje hazırlamak istiyoruz. İlk önce biz sizleri dinleyelim, daha sonra da bir proje hazırlayalım. Esnafın derdi ne, sanayiye yapılması gereken hizmetler neler, bunları bizler biliyoruz ama sizleri de dinleyelim istiyoruz. Bizim yönetim anlayışımız esnafla ve halkla toplu bir şekilde Alanya'yı yönetmektir. Sizlerin sorunlarını ve fikirlerini dinleyip sizlere hizmet etmek istiyoruz. Bizim siyasi anlayışımız budur. Bugün buraya teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
‘SANAYİ ESNAFININ DİLİNDEN ANLARIM’
1970’li yıllarda balatacılık yaptığını, uzun yıllar sürdürdüğü bu onurlu meslek nedeniyle Sanayi Sitesi esnafının sıkıntılarını çok iyi bildiğini dile getiren Şefik Türktaş, “Yer sıkıntınızın olduğunu biliyoruz. Büyük esnafa Güzelbağ beldesinde 2 bin 850 dönüm yer tahsis edildiği, oranın imar planının yapıldığı, en azından büyük esnafın oraya gitmesi ile ilgili çalışma yapıldığını biliyoruz. Mahmut Köse ağabeyimiz şu anda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) meclis üyesi, aynı zamanda bir sanayi esnafı olarak sorunlarınızı yakından biliyor” diye konuştu.
‘ALTSO ÖNCÜLÜĞÜNDE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK’
ALTSO Meclis Üyesi Mahmut Köse de esnafa Güzelbağ Sanayi Sitesi ile ilgili bilgi verdi. Sanayi Sitesi’nin artık ihtiyaca cevap veremediğini dile getiren Köse, “Eskiden sahil esnafı Alanya sanayisine gelirken bugün Alanya'nın esnafı artık Alanya'nın dışına gidiyor. Alanya'da çarpık bir sanayi var. Dolayısıyla Alanya'da turizm ne kadar gelişiyorsa sanayinin alt yapısını da o ölçekte geliştirmemiz lazım. ALTSO bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki günlerde oda olarak bir kooperatif kurmayı düşünüyoruz. Kooperatif kurulduğu zaman sizlerle gelip görüşeceğiz. Allah izin verirse ALTSO önderliğinde iyi bir organize sanayi geliştirmek istiyoruz” dedi.


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Son Güncelleme: 18.09.2013 10:39
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCHPBelediye Başkan Adaylığışefik Türktaş
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Ümmet Öztürk 2013-09-17 20:53:06

valla yıllardır sanayinin çevresi değişecek diye diye kaçıncı gelen başkan adıyısnız ama geçen onca zamana rağmen sanayi hala eski sanayi

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