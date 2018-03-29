Şamil Tayyar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

TAYYAR, Twitter'dan paylaştığı video için “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diye yazdı.
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