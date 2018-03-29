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Şamil Tayyar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

"FETÖ borsası" açıklamasıyla AK Parti içinde tartışmalara neden olan Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dediği videoyu sosyal medyadan paylaştı

Şamil Tayyar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

"FETÖ borsası" açıklamasıyla AK Parti içinde tartışmalara neden olan Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dediği videoyu sosyal medyadan paylaştı

29 Mart 2018 Perşembe 09:07
Şamil Tayyar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
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TAYYAR, Twitter'dan paylaştığı video için “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diye yazdı.

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