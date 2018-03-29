Şamil Tayyar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

"FETÖ borsası" açıklamasıyla AK Parti içinde tartışmalara neden olan Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dediği videoyu sosyal medyadan paylaştı