"Şahin’i başarılı buluyorum"

Alper KUTAY

7 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önseçime giderek milletvekili adaylarını belirleyecek. Antalya merkez ve ilçelerinden 96 aday adayı ise 14 kişilik milletvekili aday listesine girebilmek için önseçime katılacak. Ancak bunların arasından bir ismin özel bir durumu var. Eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak, CHP’de 3. sıra kontenjanının sahibi. CHP Genel Merkezi, “14 kişilik listenin 13’ünü partililer seçecek” derken, sadece 3. sıraya Çetin Osman Budak’ın yerleştirileceğini açıklamıştı. Milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılan Budak, bugün CHP Alaya İlçe Teşkilatı’na geldi ve partililerle buluştu. Budak’ı CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ve ekibi karşıladı.

‘SIRAYI KILIÇDAROĞLU TEKLİF ETTİ’

Genel seçim öncesi Alanya’daki CHP’lilerden destek isteyen Budak, 3. sıra kontenjanının kendisine verilme sürecini anlattı. Budak, “Bu tamamen Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifiyle oldu. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Aday adayları bana ‘Rahatsın’ diyor ama çok rahatsızım. Çünkü onlar bir çalışıyorsa ben üç çalışmak zorundayım. Sayı vermiyorum ancak Antalya’da rekor bir oyla birinci parti olacağız. Bu hedefe hep birlikte koşacağız. Tek başımıza hiç bir şeyiz. Ben bugüne kadar yapmış olduğum işleri tek başıma başarmış değilim. Zaten benim devletle işim olmadı. Milletvekilliğinden gelecek gelir ya da avantajlar umurumda değil. Ben siyaseti iş olarak değil, vatana hizmet olarak görüyorum” dedi.

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