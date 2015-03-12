"Şahin’i başarılı buluyorum"

12 Mart 2015 Perşembe 18:06
Alper KUTAY
7 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önseçime giderek milletvekili adaylarını belirleyecek. Antalya merkez ve ilçelerinden 96 aday adayı ise 14 kişilik milletvekili aday listesine girebilmek için önseçime katılacak. Ancak bunların arasından bir ismin özel bir durumu var. Eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak, CHP’de 3. sıra kontenjanının sahibi. CHP Genel Merkezi, “14 kişilik listenin 13’ünü partililer seçecek” derken, sadece 3. sıraya Çetin Osman Budak’ın yerleştirileceğini açıklamıştı. Milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılan Budak, bugün CHP Alaya İlçe Teşkilatı’na geldi ve partililerle buluştu. Budak’ı CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ve ekibi karşıladı.
‘SIRAYI KILIÇDAROĞLU TEKLİF ETTİ’
Genel seçim öncesi Alanya’daki CHP’lilerden destek isteyen Budak, 3. sıra kontenjanının kendisine verilme sürecini anlattı. Budak, “Bu tamamen Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifiyle oldu. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Aday adayları bana ‘Rahatsın’ diyor ama çok rahatsızım. Çünkü onlar bir çalışıyorsa ben üç çalışmak zorundayım. Sayı vermiyorum ancak Antalya’da rekor bir oyla birinci parti olacağız. Bu hedefe hep birlikte koşacağız. Tek başımıza hiç bir şeyiz. Ben bugüne kadar yapmış olduğum işleri tek başıma başarmış değilim. Zaten benim devletle işim olmadı. Milletvekilliğinden gelecek gelir ya da avantajlar umurumda değil. Ben siyaseti iş olarak değil, vatana hizmet olarak görüyorum” dedi.
‘MEHMET ŞAHİN GÖREVİNDE BAŞARILI’
Budak, CHP İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i de ziyaret etti. Budak’a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, “Kendisiyle beraber çalışma imkanı bulduk. Siyasi hayatında başarılar dilerim” diye konuştu. Budak ise Şahin’in görevini başarıyla yürüttüğünü dile getirdi. Şahin’in TOBB Konseyi’nde ve üyelere hizmet götürme noktasında her türlü gayreti gösterdiğini belirten Budak, “ALTSO’nun çalışmalarını kamuoyundan takip ediyorum. Başarılı projeler gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda ALTSO yönetimini çok başarılı buluyorum” dedi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 17:11