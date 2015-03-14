Şahin'e sürpriz destek

14 Mart 2015 Cumartesi 11:08
SAADET Partisi (SP) İlçe Başkanı Sinan Aktaş, geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi'nin başlatmış olduğu muz ağaçlarının gövdesinden iplik üretimi projesine değinerek, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. 30 Mart döneminde her belediye başkan adayının proje kitapçıkları hazırladığını hatırlatan SP İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) proje kitapçığında böyle bir proje olmadığını görüyoruz. Biz de 30 Mart’ta bir proje kitapçığı hazırlamıştık. Bu proje kitapçığında muz ağacının gövdesinden kağıt ve iplik üretilebileceği ile ilgili bir proje vardı. Bu proje şu an uygulanandan daha ileri seviyede olan bir proje. Bu derece ileride olmasa bile belediyenin yaptığı bu yatırım sevindiricidir. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i bu anlamda tebrik ediyoruz" dedi.
'GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR FIRSAT'
Projenin geliştirilmesini istediğini ve ileride bir fabrika haline dönüşmesi gerektiğini belirten Aktaş, "Çünkü Anamur’dan bölgemize kadar olan kesimde birçok muz ağacı gövdesinin atığı oluşuyor. Bir fabrika kurulacak derecede ham madde bu bölgede mevcut. Girişimcilerimiz bu bölgenin ihtiyacını görür de bir fabrika kurar ümidindeyiz" şeklinde konuştu.
'ALTSO BİRLEŞTİRİCİ OLMALI'
Özellikle CHP'den yapılan "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) siyasallaşıyor" açıklamasının Alanya kamuoyunda gündemi meşgul etmesine de değinen Aktaş, "Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor ki, ALTSO’nun görevleri, üyelerinin sorunlarını çözmek, Alanya için fikir ve proje üretmek. Ayrıca diğer alternatif derneklerin, vakıfların ortaya koymuş olduğu projelere de yardımcı olması gerekiyor. Bir diğeri de uluslararası alanda, ticari anlamda bir takım faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Diğer muhalefet partilerinin, derneklerin, vakıfların görüşlerini alarak çalışmalar yürütmesi gerekiyor" dedi.
'MUHALEFETİ BIRAK, İKTİDARA BAK'
ALTSO'nun Alanya’da geçmişten bugüne kadar çok ciddi faaliyetler yapan bir kurum olduğunu belirten Aktaş, "Bu anlamda bu faaliyetleri yürütürken gerek muhalefet partileriyle, gerek iktidar partileriyle bir takım görüş alışverişinde bulunması mecburidir. Yalnız burada işin doğasında da olan bir durum var. ALTSO'nun, muhalefet partileriyle olan ilişkiden çok, icranın başında olan iktidar partisiyle diyalog ve fikir alışverişinde bulunması gerekiyor. Çünkü ortaya koyduğunuz projeyi hayata geçirebilmeniz bir tek yolu var, o da sizin ortaya koyduğunuz proje ile ilgili yasalar, kanunlar çıkarması yada bunu hayata geçirmesi. Bundan dolayı da ALTSO’nun iktidar partisi ile olan diyaloglarını ‘ALTSO siyasallaşıyor’ şeklinde yorumlamanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu. Aktaş sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Geçmişten bugüne kadar da zaten ALTSO’nun yaptığı tüm faaliyetlere genel olarak baktığımızda, SP olarak biz böyle bir fotoğraf görmüyoruz."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 14.03.2015 10:11
tabi beleş salon tahsis edince size.. toz kondurtmazsınız.. her hafta perşembe beleş salon yerleşke.. sinan bey bırakın oynamayı dik duruş sergileyin..