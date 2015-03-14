Şahin'e sürpriz destek

SAADET Partisi (SP) İlçe Başkanı Sinan Aktaş, geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi'nin başlatmış olduğu muz ağaçlarının gövdesinden iplik üretimi projesine değinerek, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. 30 Mart döneminde her belediye başkan adayının proje kitapçıkları hazırladığını hatırlatan SP İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) proje kitapçığında böyle bir proje olmadığını görüyoruz. Biz de 30 Mart’ta bir proje kitapçığı hazırlamıştık. Bu proje kitapçığında muz ağacının gövdesinden kağıt ve iplik üretilebileceği ile ilgili bir proje vardı. Bu proje şu an uygulanandan daha ileri seviyede olan bir proje. Bu derece ileride olmasa bile belediyenin yaptığı bu yatırım sevindiricidir. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i bu anlamda tebrik ediyoruz" dedi.

'GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR FIRSAT'

Projenin geliştirilmesini istediğini ve ileride bir fabrika haline dönüşmesi gerektiğini belirten Aktaş, "Çünkü Anamur’dan bölgemize kadar olan kesimde birçok muz ağacı gövdesinin atığı oluşuyor. Bir fabrika kurulacak derecede ham madde bu bölgede mevcut. Girişimcilerimiz bu bölgenin ihtiyacını görür de bir fabrika kurar ümidindeyiz" şeklinde konuştu.

'ALTSO BİRLEŞTİRİCİ OLMALI'

Özellikle CHP'den yapılan "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) siyasallaşıyor" açıklamasının Alanya kamuoyunda gündemi meşgul etmesine de değinen Aktaş, "Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor ki, ALTSO’nun görevleri, üyelerinin sorunlarını çözmek, Alanya için fikir ve proje üretmek. Ayrıca diğer alternatif derneklerin, vakıfların ortaya koymuş olduğu projelere de yardımcı olması gerekiyor. Bir diğeri de uluslararası alanda, ticari anlamda bir takım faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Diğer muhalefet partilerinin, derneklerin, vakıfların görüşlerini alarak çalışmalar yürütmesi gerekiyor" dedi.

'MUHALEFETİ BIRAK, İKTİDARA BAK'