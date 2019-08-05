Şahin'den Ankara çıkarması

TÖRENLE ilgili konuşan Başkan Mehmet Şahin, "Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Daire Başkanı olarak atanan Sayın Kristina Babiciene'nin görev değişimi törenine katıldık. Sayın Kristina Babiciene'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevine yeni başlayan Vaida Stankeviciene'ye de başarılar dilerim" dedi.