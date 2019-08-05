banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Şahin'den Ankara çıkarması

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve aynı zamanda Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği 1. Katibi iken Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Daire Başkanı olarak atanan Kristina Babiciene'nin görev değişim törenine katıldı

POLİTİKA 05.08.2019, 00:10 05.08.2019, 00:12 Enes Subaşı
Şahin'den Ankara çıkarması
banner404

TÖRENLE ilgili konuşan Başkan Mehmet Şahin, "Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Daire Başkanı olarak atanan Sayın Kristina Babiciene'nin görev değişimi törenine katıldık. Sayın Kristina Babiciene'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevine yeni başlayan Vaida Stankeviciene'ye de başarılar dilerim" dedi.

#ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası #ALTSO
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:58
Öğle 13:08
İkindi 16:56
Akşam 20:09
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545