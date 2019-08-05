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Şahin'den Ankara çıkarması
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve aynı zamanda Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği 1. Katibi iken Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Daire Başkanı olarak atanan Kristina Babiciene'nin görev değişim törenine katıldı
POLİTİKA 05.08.2019, 00:10 05.08.2019, 00:12 Enes Subaşı
TÖRENLE ilgili konuşan Başkan Mehmet Şahin, "Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Daire Başkanı olarak atanan Sayın Kristina Babiciene'nin görev değişimi törenine katıldık. Sayın Kristina Babiciene'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevine yeni başlayan Vaida Stankeviciene'ye de başarılar dilerim" dedi.
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