Şahin'in son 2 günü

BÜYÜKŞEHİR için 4 isim anılırken, Konyaaltı ve Muratpaşa için aday adayı rekoru kırılması bekleniyor. Öte yandan Alanya’da Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Şengül Yeşildal, Ali Takavüt, Gökhan Sipahioğlu ve Murat Can’ın da aday adaylığı için en geç yarın başvurmaları bekleniyor. Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın, bölgenin en çok tıklanan internet haber sitesi yenialanya.com’da dün başlayan “CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?” başlıklı ankete ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Mehmet Şahin’in yüzde 55 oy aldığı ankette Şengül Yeşildal’a yüzde 15, Murat Can’a yüzde 13, Gökhan Sipahioğlu’na yüzde 12, Ali Takavüt’e ise yüzde 5 oranında oy çıktı.