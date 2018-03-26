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Şahin'e üyelerden tam destek

4 Nisan'da genel kurulunu yapmaya hazırlanan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, üyelerle istişare toplantılarına devam ediyor. Şahin, 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri esnafa bir kez daha anlattı

Şahin'e üyelerden tam destek

4 Nisan'da genel kurulunu yapmaya hazırlanan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, üyelerle istişare toplantılarına devam ediyor. Şahin, 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri esnafa bir kez daha anlattı

26 Mart 2018 Pazartesi 00:21
Şahin'e üyelerden tam destek
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, geleneksel hale getirdiği kahvaltılı istişare toplantılarına Mahmutlar ve Demirtaş Mahallesi ile Alanya Öğretmenevi'nde devam etti. Toplantıya katılan meslek komite üyelerine teşekkür eden Şahin, etkinliğe katılanları kapıda karşıladı. "Biz büyük bir aileyiz" diyen Şahin, 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri üyelerine anlattı. Şahin'e üyelerin ilgisi yine yüksekti. Kahvaltı sonrası üyeler Şahin'le özçekim yapmak için adeta sıraya girdi. Kahvaltı programı sonrası Şahin ve üyeler Öğretmenevi önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. 4 Nisan Çarşamba günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak ALTSO seçimlerine tüm üyeleri davet eden Şahin, 24 komitede de iddialı olduklarını belirtti. Geride kalan 4,5 yıllık süreçte Alanya ekonomisinin kalkınması için önemli projelere imza attıklarını söyleyen Mehmet Şahin, diğer aday Mustafa Tuna ve ekibinin 'Baskın Seçim' iddialarına açıklık getirdi. Şahin, "Kongremiz normalde 1 Ekim 2017'de yapılacaktı ama Bakanlar Kurulu kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Ocak ayından beri de Nisan'da yapılacağı belliydi. Dolayısıyla bu bir baskın seçim değildir" dedi. Şahin, Alanya esnafı için hayata geçirdikleri projelerde en büyük desteği, Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldıklarını bir kez daha yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Altso Başkanı Mehmet şahin
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