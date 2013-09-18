'Safaricilere dozajında özgürlük verilsin'

ALANYA’NIN Demirtaş beldesi İspatlı Köyü Karataş Mahallesi’nde dün meydana gelen ve içerisinde Rus uyruklu 6 yolcu bulunan safari cipi, sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 6 turist yaralanırken, konu hakkında bir açıklama yapan Alanya Belediye Meclisi’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubu üyesi Cemal Palamutçu, cip safarilerinin artık turizmciler ve kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini belirtti. Palamutçu, son yıllarda Alanya'da hızla yaygınlaşan, sayıları her geçen gün artan, kendilerine safari turcuları adını koyan bir grubun halkın gözüne çarptığını, bir kesimden şikâyet alıp başka bir kesimden takdir topladıklarını söyledi.



‘YASAKLAMA ÇÖZÜM DEĞİL’

Palamutçu, “Toplum bu konuda konsensüs oluşturamıyor. Standartları oluşmamış, kuralları konulmamış bu hareket artı ve eksileriyle tartışmaya açılmalı, enine boyuna irdelenmeli, memleketin hayrına olabilecek kararlar alınmalı, kurallar konulmalı, denetlenmeli, ancak Alanya’ya gelenlerce talebi olan bu iş koluna destek olunmalıdır. Turizm faaliyetleri içerisinde azımsanmayacak bir yer tutan bu hareket, esas itibarıyla eğlence ağırlıklıdır. Otelinde bunalmış, yenilik ve değişiklik arayan yabancı turiste hizmet veren safari turları ayrı bir renk oluşturmakta ve çeşitlilik yaratmaktadır. ‘Turist araçta ayağa kalkmasın, bağırmasın, su atmasın, kafasına lamba takmasın, düdük öttürmesin’ denilmemelidir” dedi.



‘BAZI KOLAYLIKLAR VERİLSİN’

Palamutçu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu insanlar dağda operasyona giden jandarma eri ciddiyetinde, adeta komutan gözetiminde gibi mi hareket etsinler, yoksa tatil modunda daha serbest mi olsunlar. Tabi ki sınırları olan, ancak eğlenmelerine de fırsat tanıyan bir düzenlemeyle bu sektörde hizmet üreten, her türlü izni ve belgesi olan, istihdam yaratan, katma değer oluşturan, vergisini veren, en önemlisi turizmimize yeni bir tat ilave eden bu sektöre yardımcı olunmalı, yol gösterilmelidir. ‘Anıtlar Kurulu rıza göstermiyor, Alanya Kalesi’ne çıkamazsınız, gürültü etmeyin, falanca caddeden geçmeyin’ gibi yaklaşımlar ne kadar doğrudur. Kontrolsüz güç, güç değildir ancak ‘Kontrol altına alacağız’ derken adeta kuşu severken öldürmeyelim.”