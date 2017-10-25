Saf değiştirdi! Bahçeli'nin prensi de Akşener'in partisinde

MERAL Akşener'in bugün açıklanacak yeni partisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Akşener'in partisinin 200 kişiden oluşan kurucular listesinde sürpriz isimler de var. Bunlardan birisi de oyuncu Mehmet Aslan.

ÜNLÜ OYUNCU DA AKŞENER'İN PARTİSİNDE

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak bilinen ve ardından sinema dünyasına adım atan Mehmet Aslan, son üç yıldır MHP saflarında siyaset yapıyordu. 2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, son seçimlerde MHP'nin İstanbul 2. Bölge 4. sıra adayıydı. Aslan MHP'den ayrılanların safına katıldı ve Akşener'in partisinde siyaset yapmaya başladı.



Mehmet Aslan, eski SAT komandosu Ali Türkşen'in paylaştığı fotoğrafta göründü...

TWITTER'DAN MESAJ VERDİ

Bugün Twitter hesabından da mesaj veren Mehmet Aslan, "Günaydın Türkiye, İyi'likten iyilik doğar :)" diye tweet attı.



OCAK AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oyuncu Mehmet Aslan, Ocak ayında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aslan alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.



Mehmet Aslan, Bahçeli ile birlikte...

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris'e gönderilmiştir.

İlkokul zamanlarında Fransızcasının da ilerlemesiyle birlikte sosyal hayatını düzene sokmuş ve okulda popüler bir öğrenci olmuştur. Lise bitene kadar Paris'te kalmış, ardından Boston Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Bu dönüşte babası için duyduğu kaygının da payı olduğunu belirtmiştir. Nitekim dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır. Babasını kaybettikten sonra kardeşler arası miras tartışmalarıyla basında da yer bulmuştur. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırmıştır.

Ardından ATV'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı bir de sinema filmi vardır. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır. Aslan bir süredir MHP'de aktif olarak siyaset yapıyordu.