Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107718
ALTIN
152.619
DOLAR
3.7292
STERLİN
4.9386
EURO
4.3918
Sağlıklı kalp için günde 5 ceviz önerisi!
Sağlıklı kalp için günde 5...
Sivrisinek sesi sizi çileden çıkarıyor mu? Misophonia olabilirsiniz
Ses öfkesi nedir?
Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!
Kanseri hücrelerini yüzde 80 öldürüyor
banner468

Saf değiştirdi! Bahçeli'nin prensi de Akşener'in partisinde

Son üç yıldır MHP saflarında siyaset yapan ünlü oyuncu Mehmet Aslan da Meral Akşener cephesine geçti. Aslan'ın ismi, partinin 200 kişilik kurucular listesinde yer aldı

Saf değiştirdi! Bahçeli'nin prensi de Akşener'in partisinde

Son üç yıldır MHP saflarında siyaset yapan ünlü oyuncu Mehmet Aslan da Meral Akşener cephesine geçti. Aslan'ın ismi, partinin 200 kişilik kurucular listesinde yer aldı

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:47
Saf değiştirdi! Bahçeli'nin prensi de Akşener'in partisinde
banner404

MERAL Akşener'in bugün açıklanacak yeni partisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Akşener'in partisinin 200 kişiden oluşan kurucular listesinde sürpriz isimler de var. Bunlardan birisi de oyuncu Mehmet Aslan.

ÜNLÜ OYUNCU DA AKŞENER'İN PARTİSİNDE

Gazinocular kralı  Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak bilinen ve ardından sinema dünyasına adım atan  Mehmet Aslan, son üç yıldır  MHP saflarında siyaset yapıyordu. 2014-2015 yıllarında  Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP)  İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, son seçimlerde  MHP'nin  İstanbul 2. Bölge 4. sıra adayıydı. Aslan  MHP'den ayrılanların safına katıldı ve Akşener'in partisinde siyaset yapmaya başladı.


Mehmet Aslan, eski SAT komandosu  Ali Türkşen'in paylaştığı fotoğrafta göründü...

TWITTER'DAN MESAJ VERDİ

Bugün  Twitter hesabından da mesaj veren  Mehmet Aslan, "Günaydın  Türkiye, İyi'likten iyilik doğar :)" diye tweet attı.


OCAK AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oyuncu  Mehmet Aslan, Ocak ayında ise  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aslan alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.


Mehmet Aslan, Bahçeli ile birlikte...

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında doğan  Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen  Fahrettin Aslan'ın oğludur.  Çocukluk yıllarını  Türkiye'de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için  Paris'e gönderilmiştir.

İlkokul zamanlarında Fransızcasının da ilerlemesiyle birlikte sosyal hayatını düzene sokmuş ve okulda popüler bir öğrenci olmuştur. Lise bitene kadar  Paris'te kalmış, ardından  Boston Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında,  Boston Üniversitesi'nden  Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Bu dönüşte babası için duyduğu kaygının da payı olduğunu belirtmiştir. Nitekim dönüşünden 2 yıl sonra babası  Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır. Babasını kaybettikten sonra kardeşler arası miras tartışmalarıyla basında da yer bulmuştur.  Mehmet Aslan  Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırmıştır.

Ardından ATV'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren,  Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı bir de sinema filmi vardır. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır. Aslan bir süredir  MHP'de aktif olarak siyaset yapıyordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHPMehmet AslanMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti'yi kurdu, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı
İyi Parti'yi kurdu, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı
Partisinin adında dikkat çeken "Kayı Boyu" detayı!
Partisinin adında dikkat çeken "Kayı Boyu" detayı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim