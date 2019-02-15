Saadet’in Alanya adayı Habip Şanlı oldu

ALPER KUTAY

SAADET Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, 31 Mart’ta yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesi başkan adaylarını basına tanıttı. Alanya Belediye Başkan Adayı Habip Şanlı’nın ev sahibi olduğu Alanya Öğretmenevi’ndeki programa Saadet Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Gazipaşa Belediye Başkan Adayı olan Siyaset Bilimcisi ve Ekonomist Mustafa Bacak, MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy ve çok sayıda partili katıldı. Saat 10.30’da başlayan programda ilk konuşmayı İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca yaptı. Sarıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu 5 belediyeden biri olduğunu söyleyerek, kendileri göreve geldikleri takdirde her şeyin şeffaf olacağını ve cepsiz ceket giyeceklerini vurguladı.

‘RÜŞVETE VE TALANA DUR DİYECEĞİZ’

Türkiye genelinde Ak Partili belediyelere açılan 1552 rüşvet davası olduğunu belirten Sarıca, rüşvete, talana, adam kayırmaya dur diyeceklerini belirterek, “Kazanmak için varız” dedi. Alanya Belediye Başkan Adayı olan Habip Şanlı da yaptığı konuşmada, Türkiye’de işlerin iyiye gitmediğini savundu. Şanlı, “Birçok maden kaynağımız var ancak bunları yeterince kullanamıyoruz ve her şeyi dışarıdan ithal ettiğimiz için bütçe açığımız sürekli büyüyor. Özellikle madencilikte, kıymetli ve yarı kıymetli taşları işleyebilir hale getiren sistemler kurup faaliyete sokacağız. Alanya’nın turizmde yaşadığı sorunları çözüp işsizliği bitirecek ve turizmi 12 aya yayacağız. Çalışmalarımızda çatışmaya girmeden tüm sorunları çözeceğiz, bu memleket için el ele vereceğiz” diye konuştu.

‘ÇÜRÜMÜŞLÜK REKLAMLA ÖRTÜLÜYOR’

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı olan Siyaset Bilimcisi ve Ekonomist Mustafa Bacak ise, “Gazipaşa’nın eniştesiyim. Bu bakımdan Gazipaşa’nın birçok sorununu yakından biliyorum, İnşallah göreve gelince bunları gücümüz yettiği kadar çözmeye gayret edeceğiz” dedi. Türkiye’nin yakından tanıdığı ve “mor beyin bylock tuzağını deşifre eden avukat” olarak bilinen Avukat Ali Aktaş ise Antalya Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı iken Antalya Büyükşehir Belediye başkan Adayı olarak gösterildiğini söyledi. Aktaş, “Bu ülkede büyük bir çürümüşlük var ama reklamla üstü örtülüyor. İnşallah göreve geldiğimiz zaman çürümüşlüğe, yağma düzenine son verip halkı huzura kavuşturacağız. Antalya ve çevre ilçelerini demiryolu ağı ile birbirine bağlayarak ulaşımı kolay bir hale getireceğiz. Vatandaş ortaklı şirketler kurarak belediyenin işlerini kendi imkanlarımız dahilinde halletmeye çalışıp belediyeyi borç batağına saplamayacağız” mesajı verdi.