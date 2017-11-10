Saadet'ten Dim'e 'tebrik' ziyareti

Haber: Alper KUTAY
SAADET Partisi Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gülşen ve ekibi, bu yıl Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan, ayrıca Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Web TV'yi Alanya'ya kazandıran Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i tebrik eden Gülşen, "Alanya'daki gündemi Dim Medya'dan takip ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
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Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
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İyi Seyirler.