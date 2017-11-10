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Saadet'ten Dim'e 'tebrik' ziyareti

Saadet Partisi Kadın Kolları, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti

Saadet'ten Dim'e 'tebrik' ziyareti

Saadet Partisi Kadın Kolları, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti

10 Kasım 2017 Cuma 23:02
Saadet'ten Dim'e 'tebrik' ziyareti
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Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gülşen ve ekibi, bu yıl Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan, ayrıca Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Web TV'yi Alanya'ya kazandıran Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i tebrik eden Gülşen, "Alanya'daki gündemi Dim Medya'dan takip ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Kadın KollarıDim Medya A.Ş.Mehmet Ali Dim
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