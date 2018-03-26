Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...

Saadet Partisi liderinden Abdullah Gül sorusuna cevap: 'Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir'

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar açıklamasına ilişkin "Sınırlarımızda Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye’nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz" dedi. Bir gazetecinin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine de Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" cevabını verdi

Saadet Partisi liderinden Abdullah Gül sorusuna cevap: 'Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir'

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar açıklamasına ilişkin "Sınırlarımızda Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye’nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz" dedi. Bir gazetecinin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine de Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" cevabını verdi

26 Mart 2018 Pazartesi 09:07
Saadet Partisi liderinden Abdullah Gül sorusuna cevap: 'Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir'
banner404

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar’da STK temsilcilerine yönelik düzenlediği ’Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları’ konulu konferansa katıldı. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş, Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu, Evciler Belediye Başkanı CHP’li Saim Özer de katıldı.

''SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEK DOĞRU OLMAZ''

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Ben bu konularla alakalı hiç yorum yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi sınırlarımızda Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye’nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Söylediğimiz bundan ibaret" dedi.

''SEÇİM ÖNCESİ NEYİN İTTİFAKI''

İttifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, "İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı" diye konuştu.

''ZAMANI GELİNCE HER ŞEYİN CEVABI VERİLİR''

Bir gazetecinin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 26.03.2018 09:09
Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiTemel KaramollaoğluRecep Tayyip ErdoğanAbdullah GülSPGündemNoMobilSaadet Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin'e üyelerden tam destek
Şahin'e üyelerden tam destek
Apaydın 1 Nisan'da kongreye gidiyor
Apaydın 1 Nisan'da kongreye gidiyor
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim