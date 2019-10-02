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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında kurucusu olduğu AKP’den istifa eden ve çalışmalarına başladığını duyuran Ali Babacan ile görüştü.

POLİTİKA 02.10.2019, 15:43
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüştü
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TÜRKİYE'NİN Geleceği İçin Lider Ziyaretleri”ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.

#Saadet Partisi #Ali babacan #temel karamollaoğlu
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