Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüştü

“TÜRKİYE'NİN Geleceği İçin Lider Ziyaretleri”ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.