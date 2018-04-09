Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor

Saadet'in kapısı ittifaklara kapalı

Siyasetin ulusal gündem maddelerinden biri, ‘ittifak’ meselesi. Saadet Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen konuyla ilgili olarak parti binasında konuştu. Gülşen, “Saadet çatısı altında herkesle ittifak yapmaya hazırız, ama bu çatı altında bizden başka kimse yok” diyerek, kapılarının ittifaka fiilen kapalı olduğunu ifade etti

Saadet'in kapısı ittifaklara kapalı

Siyasetin ulusal gündem maddelerinden biri, ‘ittifak’ meselesi. Saadet Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen konuyla ilgili olarak parti binasında konuştu. Gülşen, “Saadet çatısı altında herkesle ittifak yapmaya hazırız, ama bu çatı altında bizden başka kimse yok” diyerek, kapılarının ittifaka fiilen kapalı olduğunu ifade etti

09 Nisan 2018 Pazartesi 23:37
Saadet'in kapısı ittifaklara kapalı
banner404

Haber: Alper KUTAY

16 NİSAN Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından Türkiye, yüzde 50+1 alan kişinin tüm yürütme yetkisini eline alacağı bir sisteme fiilen geçti. “Koalisyonları bitirecek” diye sunulan bu sistem, şimdiden koalisyon pazarlıklarını başlattı. Bu görüşmelerin önemli taraflarından biri de Saadet Partisi (SP). Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) başta olmak üzere çeşitli partiler, SP ile ittifak görüşmesi yaptı. SP’nin bu konuya yaklaşımını, partinin İlçe Başkanı Arif Gülşen Yeni Alanya'ya anlattı. SP’ye yönelik alakanın artışının sebeplerini irdeleyen Gülşen, “Herkesin SP’yi yanında görme arzusu, onun bugüne kadar yaptığı icraatlardandır. 1969’da başlayan serüven devam ediyor. Milli Görüş’ün içinden bir kanat tek başına iktidara geldi, ama halkımız bu dönemde, Milli Görüş zamanında yapılanları göremiyor. O nedenle SP’ye teveccüh arttı" dedi. Kendi çatıları altında tüm partilerle ittifak yapabileceklerini kaydettikten sonra “SP’nin ilkelerini başka bir siyasi parti uygulasa, biz zaten orada olurduk. Biz mutlaka cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Bize gelen herkese kapımız açıktır, ama bu çatı altında bizden başka kimse yok” diyerek kapılarının ittifaka fiilen kapalı olduğunu kaydetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal GündemSiyasetSaadet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Saadet Partisi’nin ‘ittifak’ kararı!
İşte Saadet Partisi’nin ‘ittifak’ kararı!
Erdoğan: Afrin'deki Terör Tünellerinin Çimentosunu Fransız Şirket Lafarge Veriyor
Erdoğan: Afrin'deki Terör Tünellerinin Çimentosunu Fransız Şirket Lafarge Veriyor
Çavuşoğlu ABD'ye makaleyle mesaj verdi
Çavuşoğlu ABD'ye makaleyle mesaj verdi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim