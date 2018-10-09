Rusya ile ortak komisyon anlaşması imzalandı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu meclisleri arasındaki işbirliğini ilgilendiren ikili ve uluslararası konuların ele alındığı öğrenildi. Parlamentolar arası işbirliği ile geniş Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerine katkıda bulunan ve Avrasya ülkelerinin meclislerinden artan düzeyde ilgi gören bu toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, TBMM ile Rusya Federasyonu Federasyon Meclisi arasında Üst Düzeyli Ortak Komisyon kurulması için mutabakata varıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Vyaçeslav Volodin arasında gerçekleştirilen görüşmenin sonuç bildirisi ve niyet beyanı da taraflar arasında imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 12:03