Ruslardan Yücel'e destek

ÖZEL HABER

ALANYA Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya temasları çerçevesinde derneklerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yerel seçimde desteğimiz Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'e olacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun yanısıra Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Antalya milletvekilleri ve Rus asıllı Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'nın da katıldığı ziyarete ilişkin konuşan Gündüz "Üyelerimiz ve yerleşik Rusların da katıldığı ziyarette çok samimi ve sıcak sohbetler oldu.

Aynı zamanda ziyarete Rus bağımsız aday Çetinkaya da katıldı. Rus adayın da bulunduğu bu toplantıda açıkça, samimi bir şekilde, yerel seçimde Cumhur İttifakı'na, Adem Murat Yücel'e destek vereceğimizi belirttik" dedi.

'ŞOV DEĞİL HİZMET ZAMANI'

Ekaterina Gündüz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Şimdi şov zamanı değil hizmet zamanı. Belediye başkanı her şeyden önce etkili bir yöneticidir. Yerel kanunları bilen, bulunduğu ülkenin yönetimi ile ilgili eğitim almış biridir. Belediye başkanı günlük olarak halkın kaderinin bağlı olduğu zor durumlara karşı çözüm üretmektedir. Ekonomik problemler, şehir bütçesinin ayarlanması gibi. Kesinlikle şehrin yönetilmesinde bu konuda deneyimli bir profesyonelin olması gerekmektedir. Biz Cumhur İttifakı tarafındayız, Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız sayın Çavuşoğlu'nun da bizzat desteklediği Adem Murat Yücel'e oy vereceğiz" dedi.

Gündüz, Alanya'da yaklaşık 3 bin 200 Rus asıllı Türk vatandaşının yaşadığını da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 00:42