'Resmi değil adalet sistemini tartışalım'

Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) geçen hafta sonu tamamladığı Adalet Yürüyüşü sonrası yapılan Adalet Mitingi'ne kaç kişinin katıldığı yönünde yapılan spekülasyonları eleştirdi. "Miting resimlerini değil adalet resmini konuşmalıyız" diyen Sarıca, şöyle konuştu: "Hem iktidar hem de ana muhalefet mensuplarına sesleniyoruz. Mitingi fotoğrafları üzerinden tartışmak meseleyi halen anlamamış olmaktır. Bakın, Sakarya’daki Suriyeli anne ve çocuğuna tecavüz edip öldüren canilerden biri daha önce de tecavüzden hapis yatmış, şartlı tahliye ile salıverilmiş.

'HAKİMLER BİLE ADALETE GÜVENMİYOR'

Cezaevlerinde yer açmak için şartlı tahliye ile serbest bırakılan hükümlü sayısı 230 bin. Cezaevlerindeki doluluk nedeniyle yataklarda nöbetleşe uyunduğu bir ülkede adaleti konuşmak yerine kimin mitingine kaç kişi katıldı tartışması yapmak sığlıktır. Hakimlerin bile adalete güveninin yüzde 15’lere gerilediği bir ülkede, 'Benim mitingim seninkinden daha büyüktü' gibi çocukça yaklaşımlar içine girmek millete saygısızlıktır. Yürüyüş bitti, şimdi oturup düşünme zamanı. Bu sığ tartışmalar bir an evvel geride bırakılmalı ve asıl meseleye odaklanılmalıdır. Toplumun adalet beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirmenin yolları aranmalıdır."