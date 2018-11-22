Rant için değil, halk için belediyecilik

AKSU Belediyesi tarafından, içinde birçok işletmenin bulunduğu 450 bin metrekarelik ormanlık alan, metrekaresi yıllık 1 TL 15 kuruştan Sena Tur Şirketi’ne 25 yıllığına ihale edildi. Sena Tur’un Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile yakınlığından bahseden CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, alanın yandaş firmaya peşkeş çekildiğini kaydetti. Başkan Kumbul, “Metrekaresi yıllık 1 TL 15 kuruştan Sena Tur Şirketi’ne ihale edilen, havaalanı karşısından başlayıp bir sınırı Antalya-Alanya yoluna kadar uzan bu alan, sudan ucuz fiyata yandaş firmaya peşkeş çekilmiştir. Antalya’nın en değerli alanlarından biri olan bu ormanlık alanın, Konyaaltı sahil işletme ihalesini de alan Alkoçlar-Sena Tur ortaklığındaki Sena Tur Şirketi’ne ihale edilmesi, kafalarda birçok soru işareti yarattı. Konyaaltı sahil işletme ihalesine de tek firmanın girdiğini hatırlatalım” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda doğa ve turizmin başkenti olan Kaş’ın imar barışı adı altına kaçak yapı cenneti haline geldiğini vurgulayan Başkan Kumbul, “İmar barışı adı altında yapılan düzenlemeden sonra Karadeniz yaylalarında artan kaçak yapılaşma furyası, Akdeniz'e de sıçradı. Kaş ilçesine bağlı Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde imar barışı sonrası yaklaşık 500 villanın inşa edildiği belirtiliyor. Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olan, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen doğa ve turizm cenneti Kaş, imar barışı uygulaması ile birlikte kaçak yapılarla anılan bir yer olmuştur. Bu durum, AKP’li Kaş Belediyesi’nin denetimsizliğinin bir sonucudur” şeklinde konuştu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Kaş gibi, Antalya’nın ve Türkiye’nin gözbebeği olan bir ilçenin, doğayı ranta kurban eden, yeşili betonla örtmeye çalışan bir anlayışla yönetildiğini belirten Başkan Kumbul, “Heyelan riski olan bölgelere inşa edilen kaçak villalar, bölgenin doğasını olumsuz yönde etkilerken, görüntü kirliliği de oluşturmaktadır. AKP'li Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, gelen tepkiler üzerine, 2018 yılında inşa edilen tüm kaçak yapılar için yıkım kararı aldıklarını belirtti. Kocaer’e yüzlerce kaçak yapı inşa edilirken nerede olduğunu sormak lazım. Bu konuda ne kadar samimi olduğunu hep birlikte göreceğiz. AKP’li belediyelerin geçmişteki karnesine baktığımızda, rant uğruna doğayı talan etmekten hiç kaçınmadıklarını, yandaş müteahhitleri zengin etmek için denetim araçlarını işlevsiz bıraktıklarını görürüz. “İmar barışı” adlı altında Kaş’ın doğasının katledilmesine göz yummayacağımızı, kaçak yapıların yıkımının takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuna duyuyoruz” diye kaydetti.

“TESADÜF DEĞİL”

AKP’li belediyeler rantla anılırken CHP’li belediyelerin hizmetle anıldığını kaydeden Başkan Kumbul, “AKP’li belediyelerin birçoğu rantla, talanla, usulsüzlüklerle ve yolsuzluklarla anılırken, CHP’li belediyeler çocuklara, gençlere, hasta ve yaşlılara, kadınlara, engellilere, sokak hayvanlarına kısacası toplumu ve doğayı oluşturan bütün kesimlere yönelik hizmetleriyle öne çıkmaktadır. İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de “Çok yüksek insani gelişme performansı” gösteren belediyeler listesinde, CHP’li belediyeler başı çekmektedir. Listenin ilk 10 sırasında CHP’li belediyelerin yer alması asla tesadüf değildir. Odağına kent yoksullarını, kadınları, çocukları, yaşlı ve engelli vatandaşları alan, rant eksenli kentleşmeye karşı çevre dostu sürdürülebilir bir kentleşme anlayışını benimseyen CHP’li belediyeler, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaktadırlar. 31 Mart’taki yerel seçimlerde bu anlayışın Türkiye’nin dört bir yanına yayılacağını hep birlikte göreceğiz” sözlerine yer verdi.