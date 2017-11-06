Putin'in kara kutusu Türkiye'yi uyardı: Saldıracaklar, B planınızı yapın

TÜRKİYE'Yİ 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce "Orduda hareketlilik var." diye uyaran ve "Putin'in kara kutusu" olarak bilinen Rus filozof Prof. Aleksandr Dugin, Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu. Dugin, ABD'ye karşı Türkiye'ye önemli uyarılarda bulundu.

İşte o röportajdan çarpıcı bölümler:



Putin'i Erdoğan konusunda ikna eden siz miydiniz?



-Evet, yardımlarım oldu çünkü savaşın eşiğine gelmiştik! Ama başkanımız öyle ikna edilecek birisi değil. Putin, rasyonel ve realist biri. Eğer bazı konuda deliller varsa, değerlendirir.



"PUTİN'İ DARBEYİ DESTEKLEMESİ İÇİN İKNAYA ÇALIŞTILAR"



-CIA'nın darbe girişimi için 2 milyar dolar harcadığını iddia ediyorsunuz. Neden başarısız oldular?



Türk ordusunu hafife aldılar. Ergenekon ve Balyoz'dan sonra orduda Erdoğan'ı destekleyecek kimsenin kalmadığını düşündüler. Fakat ordudaki Kemalistler Erdoğan'ı destekledi. CIA ayrıca o gece Rusya ve Türkiye arasındaki iletişim kanallarını kesmeye çalıştı.



-Ne yaptılar?



Putin'i Türkiye karşıtı bir pozisyon almaya iknaya çalıştılar. Erdoğan'dan başka bir liderin daha iyi olacağını, iç savaş çıkacağını ve Rusya'nın bu savaşı kendi lehine kullanabileceğini söylediler. CIA Putin'in etrafındaki etkili isimleri organize etti. Fakat Putin ikna olmadı. Çünkü bu Türkiye'nin sonu demekti. Daha önce söyledim, darbe sonrası için Kürtler isyan çıkarma hazırlığı yapmıştı.



-Yeniden böyle bir girişim olur mu?



Bence olmaz. Başka yollar kullanacaklardır çünkü hâlâ yüksek pozisyonlarda CIA'ya bağlı kişiler var ama organize olmaları kolay değil.



"ABD ZAYIF NOKTANIZI KULLANMAYA ÇALIŞACAK"



-FETÖ'nün miadını doldurduğunu ve ABD'nin yeni bir maşa örgüt bulacağını iddia ediyorsunuz. Ne olabilir?



Pek çok faktörü bir araya getirecekleri bir strateji izleyeceklerini düşünüyorum. Mesela etnik çatışma, ekonomik-sosyal tehditler, siyasi ve askeri elit içerisinde Erdoğan karşıtı huzursuzluk yaratmak. Amerikalılar bütün zayıf noktaları kullanmaya çalışacaktır.



- Zarrab davasını da bu çerçevede değerlendirebilir miyiz?



Kesinlikle bütün ekonomik ilişkileri kullanacaklar. Sürekli saldırı altında olacaksınız. İran'a, Rusya'ya yaptırım uygulanıyor. O kadar eminim ki Türkiye'ye de yaptırım uygulayacaklar. Ekonominizi kurtarmak için B planı yapmalısınız.