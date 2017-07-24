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Protokoldeki inanılmaz kavga için Belediye Başkanı'ndan ilk tweet!

Ordu'da dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı şenliklerle protokol birbirine girmişti. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın korumaları ile Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumaları birbirine girmişti. Bakan korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Belediye Başkanı Yılmaz, bugün görüntülü açıklama yapacağını duyurdu

Protokoldeki inanılmaz kavga için Belediye Başkanı'ndan ilk tweet!

Ordu'da dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı şenliklerle protokol birbirine girmişti. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın korumaları ile Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumaları birbirine girmişti. Bakan korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Belediye Başkanı Yılmaz, bugün görüntülü açıklama yapacağını duyurdu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:18
Protokoldeki inanılmaz kavga için Belediye Başkanı'ndan ilk tweet!
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OLAY  sonrası bugün bir tweet atan Ordu Belediye Başkanı, saat 12.00'de basın açıklaması yapacağını duyurdu.Yılmaz, twitter hesabından "Bugün saat 12.00'da, Aybastı Perşembe Yaylası’nda yaşananları görüntü ve delilleriyle birlikte açıklayacağım" diye yazdı.

NE OLMUŞTU

Dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde Perşembe Yaylası Şenlikleri’ne katıldı. Kurtulmuş, şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribündeki yerine geçmeden önce, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, gelen İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’in protokol sırasına oturmasına izin vermedi. Bakan Kurtulmuş’un yoğun güvenlik önlemleri altında geldiği meydanda gerginlik devam etti. Kurtulmuş, kalabalıktakileri selamlayarak protokoldeki yerine oturdu. Bu sırada Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribünde oturupÿkendi arasında konuşurken, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’in korumalarıyla, onun oturmasını engelleyen Zabıta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın korumaları arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Bakan Kurtulmuş, ezilme tehlikesi atlattı. Kavganın içinde kalanÿBakan Kurtulmuş, korumaları ve komandoların eşliğinde meydandan çıkarılarak güvenlik nedeniyle bölgeden hızla uzaklaştırıldı.Ordu Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, kavga ardından protokolün yanına gitmeye çalışan çevredekileri sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Kurtulmuş’un meydanı terk etmesi üzerine, Vali Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Suat Çelik de yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştı. Özel Harekat Polisleri ve komandolar da bölgede önlemlerini sürdürürken, güreş şenliğine de kaldığı yerden devam edildi.

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