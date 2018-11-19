Prestij Caddesi 10 gün içinde tamam

ALANYA Belediyesi’nin sürdürdüğü çalışmalarla Alanya’nın caddeleri konforlu ve modern bir hale geliyor. Prestij cadde projeleri ise aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hacet Mahallesi Kasapoğlu Sokak’ta tamamlanan prestij cadde çalışmasında yol kotlama aşamasına gelindi. Kasapoğlu Sokak’ta bu hafta asfalt çalışmasının başlayacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bostancıpınarı Caddesi’nden sonra Kasapoğu Sokak’ta prestij cadde çalışmasına başlamıştık. Şu an kotlama ve düzenleme çalışması devam ediyor. Bu hafta içerisinde sıcak asfalt çalışmasına geçeceğiz” dedi. Kadıpaşa Mahallesi’nde yürütülen prestij cadde çalışmalarında da sona gelindiğini açıklayan Başkan Yücel, “Kadıpaşa Mahallesi’nde Yakar Sokak ile Lifoğlu Sokak’ta kaldırım düzenleme ve altyapı çalışması tamamlandı. Kotlama çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışması başlayacak. 10 gün içerisinde prestij caddeleri vatandaşın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

