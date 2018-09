‘Politikacılara haksızlık etmeyin’

KARAGÖZ, bunun gerekçelerini ise şu sözlerle sıraladı: “Örneğin ‘Bak aday oldu, şimdi her şeyi beğenmeye her şeyi yazmaya, hepimize mesaj atmaya başladı’ demek aslında haksızlıktır. Kişi, bir yola girmeye, dertleri öğrenip sorunları çözmeye karar vermişse bunu önyargı ile karşılamak yerine teşvik etmek gerekir. Sonuçta her politikacı işe bir yerden başlamak zorundadır, değil mi? Önemli olan politikacının bu çalışmaları yapmaya başlaması değil, çalışmasındaki samimiyet ve devamlılıktır. Eğer ki, sizinle sürekli ilgilenen kişi çeşitli nedenlerle ilgilenmemeye başlamışsa, artık yaptığınız hiçbir işi veya isteği beğenmiyorsa, işte sıkıntı buradadır. Yoksa memleketin sorunu çoktur, öncelik gençler olmak üzere hepimizin dert dinleyip sorun çözme meselesine eğilmemiz gerekmektedir.”