Politika Kulisi'nde gündem 'Yerel İttifaklar'

TÜRK siyaseti gibi Alanya siyaseti de olası ittifak senaryolarına kilitlendi. Ak Parti ile MHP arasında 24 Haziran sürecinde başlayıp 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde de devam etmesi muhtemel Cumhur İttifakı’nın yanı sıra 24 Haziran sürecinde Millet İttifakı’nı kuran CHP ile İyi Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayları’nın kimler olacağı da kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. İttifak senaryolarının konuşulduğu şu günlerde, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Cuma ekranlara gelen Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin bu akşamki konuğu, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı olacak. Seçim çalışmalarını canlı yayında değerlendirecek olan Çorbacı, İyi Parti ile ittifak kurulması halinde muhtemel belediye başkan adaylarının da kim olduğu konusunda ipuçları verecek. Politika kulisi bu akşam saat 18.00’de başlayacak Dim TV Ana Haber’in ardından saat 19.30’da başlayacak.