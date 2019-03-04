Piar Araştırma: Antalya'da Millet İttifakı önde!

Piar Araştırma'nın Akdeniz Bölgesi için yaptığı yerel seçim anketine göre Adana, Antalya ve Hatay'da Millet İttifakı önde. Ankete göre Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı, Isparta'da ise MHP ön sırada.