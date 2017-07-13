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Perinçek'ten Alanya çıkarması

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, kurmaylarıyla birlikte Alanya çıkarması yapıyor

Perinçek'ten Alanya çıkarması

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, kurmaylarıyla birlikte Alanya çıkarması yapıyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:59
Perinçek'ten Alanya çıkarması
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10-15 TEMMUZ tarihleri arasında İncekum Orman Kampı'nda Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi faaliyetleri kapsamında Genel Sekreter Utku Reyhan, İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Dr. Yıldırım Koç, Yrd. Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş Öncü, Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu, Merkez Karar Kurulu üyeleri Cem Dikmen ve Çağdaş Cengiz olmak üzere partinin önde gelen isimleri Genel Başkan Doğu Perinçek ile birlikte Alanya’da olacak. Bugün Alanya'ya gelecek olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Alanya Belediye Düğün Salonu'nda "FETÖ Darbesi ve Türkiye'nin Çözümü" konferansıyla Alanya halkına seslenecek. Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, Alanyalıları bugün saat 18.00'de başlayacak bu konferansa davet etti.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 23:10
Anahtar Kelimeler:
Vatan Partisi Genel BaşkanıPerinçekAlanya
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