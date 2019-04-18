Perinçek: Türkiye, ekonomik zorluklardan Amerikalara, Avrupalara dilenerek çıkamaz

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların üstesinden üretimle gelinebileceğini söyledi. Vatan Partisi'nin gençlik kolu Öncü Gençlik'in 25. yıl dönümü için İstanbul Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Perinçek "Türkiye'nin ekonomik zorluklarını ve dış ticaret ve bütçe açıklarını da milletçe borçlu hale geldiğimizi de görüyoruz. Türkiye'nin bu zorluklardan ancak üretim devrimiyle kalkar. Türkiye, bu zorlukların altından Amerikalardan, Avrupalardan, oradan buradan el açarak, dilenerek, IMF'siz IMF programı uygulayarak, Washington'dan gelen reçetelerle cevap vermeyecek. Türkiye'nin tek çıkışı, milletçe girişilecek bir emek seferberliğidir. Üretici baş tacıdır. Emek seferberliğimizi sürdüreceğiz. Komşularımız, Avrasya'daki dostlarımızla, gelişen ülkelerle el birliği içinde olacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Öncü Gençlik üyelerine seslenen Perinçek "Türkiye, bir devrim sürecine girmiştir. Türkiye, borç batağından Türkiye çırpınarak değil devrimle çıkacaktır. Türkiye'nin önündeki üretim devrimini görüyoruz. Bu salondaki gençler, bu devrimin en ön safında olacaktır. Akdeniz'den, Karadeniz'den, Münbiç'ten, Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelen o Amerikan ve İsrail namlularını kıracağız" diye konuştu.