Perinçek: Tayyip Erdoğan’ın AK Partisi ve Devlet Bahçeli’nin MHP’si Türkiye cephesindeler

VATAN Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde yayınlanan 'Doğru mevzide sağlam durmak' başlıklı bugünkü köşe yazısında "Türkiye’nin dostunu ve düşmanını açıkça saptamaktan rahatsız olanlar var" diyerek Aydınlık gazetesinden ayrıldıklarını ilan eden isimler Rıza Zelyut ile Sabahattin Önkibar'ı eleştirdi. "İç cepheyi sağlam tutmak esastır" diyen Perinçek, Türkiye ile ABD arasında bir savaş yaşandığını, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bu savaşta 'Türkiye cephesinde' olduğunu öne sürdü ve "Tayyip Erdoğan, dün ABD ile işbirliği yapmış falan filan... Arkadaş, sen şu anda hangi cephedesin? ifadeleriyle ise muhalefet cephesinin 'ABD & PKK & FETÖ cephesinde' yer aldığını belirtti. ​Perinçek ayrıca, yazısının devamında şunları söyledi: "Bugünün gerçeği ortada: Tayyip Erdoğan’ın AK Partisi ve Devlet Bahçeli’nin MHP’si ABD’ye karşı Türkiye cephesindeler. Bu partiler, HDP/PKK ve FETÖ’ye karşı kesin bir tutum içindeler. Mahkemelere, hapisanelere, seçim meydanlarına, savaş boşlarına, iç ve dış cepheye bakarsan, bu gerçeği görürsün. İşte bu nedenle ‘Aynı Gemideyiz’ duruşu, geleceğimizi belirleyecek en temel duruştur. O duruşa karşı savaşarak düşman kampına yuvarlanırsınız. Evet yuvarlanırsınız."