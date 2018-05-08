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Perinçek için seferber oldular

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi partiler kendi cumhurbaşkanı adayları için imza toplamaya devam ediyor

Perinçek için seferber oldular

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi partiler kendi cumhurbaşkanı adayları için imza toplamaya devam ediyor

08 Mayıs 2018 Salı 23:39
Perinçek için seferber oldular
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Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti ve Saadet Partisi adayları 100 bin imzayı Pazartesi günü itibariyle aşmıştı. Ancak Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Doğu Perinçek henüz bu barajı geçemedi. Alanya İlçe Seçim Kurulu'nda adeta Perinçek için bir seferberlik başlatıldı. Vatan Partisi İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Evren Kurtoğlu, bugün son bulacak olan 'Hedef 100 Bin İmza' kampanyası hakkında Yeni Alanya'ya konuştu. Kurtoğlu, "Bugün 5'inci gün. Çok yoğun bir katılım var. Perinçek'in hedefe ulaşması için de adeta seferber olduk. Demokratik bir hakkın kullanılması konusunda vatandaş çok büyük bir destek veriyor. Tüm Alanya halkını kimlikleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na bekliyoruz. Perinçek için şu anda 75 bin rakamını aştık. Alanya'da da 400'ü aşkın oy kullanıldı" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıMilletvekili Genel Seçimleri
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