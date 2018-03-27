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Perinçek için 100 bin imza toplayacaklar

Vatan Partisi, 27 Ocak'ta yaptığı Olağanüstü Büyük Kurultay'da oybirliği ile Genel Başkan Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçti

Perinçek için 100 bin imza toplayacaklar

Vatan Partisi, 27 Ocak'ta yaptığı Olağanüstü Büyük Kurultay'da oybirliği ile Genel Başkan Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçti

27 Mart 2018 Salı 17:15
Perinçek için 100 bin imza toplayacaklar
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Haber: Alper KUTAY

SEÇİM Yasası gereği Meclis'te grubu bulunmayan partilerin Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza gerekiyor. Bu kapsamda Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, imza toplamak için sokağa inme kararı aldı. 29 Mart Perşembe günü saat 14.30’da Mola Kavşağı Atatürk Anıtı karşısında bulunan Akbank önünde bir imza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Alanya halkından yetki istiyoruz. Tüm halkımızı imza kampanyamıza davet ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiSeçim YasasıDoğu Perinçek
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