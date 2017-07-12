Perinçek bugün Alanya'da

10-15 TEMMUZ tarihleri arasında İncekum Orman Kampı'nda Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi faaliyetleri kapsamında Genel Sekreter Utku Reyhan, İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Dr. Yıldırım Koç, Yrd. Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş Öncü, Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu, Merkez Karar Kurulu üyeleri Cem Dikmen ve Çağdaş Cengiz olmak üzere partinin önde gelen isimleri Genel Başkan Doğu Perinçek ile birlikte Alanya’da olacak. 13 Temmuz'da (bugün) Alanya'ya gelecek olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yarın Alanya Belediye Düğün Salonu'nda "FETÖ Darbesi ve Türkiye'nin Çözümü" konferansıyla Alanya halkına seslenecek. Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, Alanyalıları 14 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de başlayacak bu konferansa davet etti.