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Perinçek 15 Temmuz'u Alanya'da anlattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "FETÖ Darbesi ve Türkiye’nin Çözümü" başlıklı konferansta Alanya halkına darbenin gelişimi, bugününü ve Vatan Partisi’nin 15 Temmuz'daki tavrını anlattı

Perinçek 15 Temmuz'u Alanya'da anlattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "FETÖ Darbesi ve Türkiye’nin Çözümü" başlıklı konferansta Alanya halkına darbenin gelişimi, bugününü ve Vatan Partisi’nin 15 Temmuz'daki tavrını anlattı

16 Temmuz 2017 Pazar 22:24
Perinçek 15 Temmuz'u Alanya'da anlattı
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Haber: Alper KUTAY

İRAN'A resmi davetli olarak giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran dönüşü ilk ziyaretini ve konferansını Alanya’da yaptı. Yoğun katılımın olduğu ve Belediye Düğün Salonu'nda yapılan konferans, İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Kurtoğlu'nun ardından konuşan Perinçek, FETÖ'nün hain darbe girişiminin Amerikancı bir darbe olduğunu belirterek, "Bu darbe, FETÖ ve Gladyo’nun darbesidir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bu darbeyle hiçbir alakası yoktur. Türk ordusu bu işin içinde değildir. Türk ordusu, Türk milletinin desteğiyle bu darbeyi ezmiştir. Görevinin başında olan Vatan Partisi olmasaydı bu darbe engellenemezdi" dedi. Savaşın halen devam ettiğini söyleyen Perinçek, CHP'nin FETÖ ve PKK ile ittifak yaparak önümüzdeki ilk genel seçimlere hazırlık yaptığını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının bazı beyinlerde kelepçe olduğunu belirten Perinçek, "Tayyip Erdoğan bugün FETÖ ve PKK ile mücadele ediyor. Siz Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarsanız hiçbir zaman onu yıkamasınız" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 22:29
Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiFETÖ DarbesiTürkiye’nin Çözümü
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