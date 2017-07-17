Pentatlon Federasyonu'na Alanya'dan 3 isim girdi

Haber: Alper KUTAY
ANKARA'DA Başkent Öğretmenevi'nde bugün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında divan başkanlığını Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz yaptı. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Konya ASKF Başkanı Remiz Ay, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’ın da katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısında delegelerin kullandığı 110 oydan geçerli sayılan 105 oyu alan Ramazan Arslantaş, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.
ALANYA'DAN 3 İSİM YÖNETİMDE
Ramazan Arslantaş başkanlığındaki Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu yönetim kuruluna Alanya'dan MHP'li işadamı Cemal Palamutçu seçilirken, Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi de olan Erdal Akgün Disiplin Kurulu'na, Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ise yedek yönetim kurulu üyesi oldu. Arslantaş'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: "Cemal Palamutçu, Hasan Hüseyin Aydın, Adil Çalışkan, Rıfat Hekimoğlu, Yusuf Alperen Ayar, Bülent Aycan, Gürhan Yıldız, Hakan Karakaya, Serkan Fazlı Güven, Nermin Başer, Hüseyin Selçuk Demirel, Enis Akdağ ve Osman Cem Yurtbay."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.