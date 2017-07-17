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Pentatlon Federasyonu'na Alanya'dan 3 isim girdi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ramazan Arslantaş seçilirken, Alanya'dan Cemal Palamutçu ve Erdal Akgün ana yönetime, Erdal Tamrak ise yedek yönetime girme başarısı gösterdi

Pentatlon Federasyonu'na Alanya'dan 3 isim girdi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ramazan Arslantaş seçilirken, Alanya'dan Cemal Palamutçu ve Erdal Akgün ana yönetime, Erdal Tamrak ise yedek yönetime girme başarısı gösterdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
Pentatlon Federasyonu'na Alanya'dan 3 isim girdi
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Haber: Alper KUTAY

ANKARA'DA Başkent Öğretmenevi'nde bugün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında divan başkanlığını Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz yaptı. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Konya ASKF Başkanı Remiz Ay, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’ın da katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısında delegelerin kullandığı 110 oydan geçerli sayılan 105 oyu alan Ramazan Arslantaş, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.
ALANYA'DAN 3 İSİM YÖNETİMDE
Ramazan Arslantaş başkanlığındaki Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu yönetim kuruluna Alanya'dan MHP'li işadamı Cemal Palamutçu seçilirken, Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi de olan Erdal Akgün Disiplin Kurulu'na, Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ise yedek yönetim kurulu üyesi oldu. Arslantaş'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: "Cemal Palamutçu, Hasan Hüseyin Aydın, Adil Çalışkan, Rıfat Hekimoğlu, Yusuf Alperen Ayar, Bülent Aycan, Gürhan Yıldız, Hakan Karakaya, Serkan Fazlı Güven, Nermin Başer, Hüseyin Selçuk Demirel, Enis Akdağ ve Osman Cem Yurtbay."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Modern Pentatlon FederasyonuRamazan ArslantaşCemal PalamutçuErdal AkgünErdal Tamrak
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