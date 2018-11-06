'Pembe tablolar çizerek halkı kandıramazlar'

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde süreci değerlendirerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Apaydın'ın açıklamalarından ana başlıklar şu şekilde:

'MİLYONLARCA ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA'

"Dün açıklanan rakamlara göre enflasyon %25.2 oldu ve böylece 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum enflasyonla tek başına mücadele eden halkımızı şaşırtmadı. Açlık sınırının 1893 lira olduğu ülkemizde Asgari ücret 1603 lira. Bu şu demek oluyor, milyonlarca Asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamak zorunda."

'HÜKÜMET ZAM YAPMAKTAN BAŞKA ÇARE ÜRETEMİYOR'

"İnsanlar kışı nasıl geçireceğini, çocuğunu nasıl okutacağını, nasıl ısınacağını kısacası temel ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl para bulacağını kara kara düşünürken hükümet, zam yapmaktan başka çare üretemiyor. Hükümet sürekli esnafların ve işadamlarının indirim yapmasını bekliyor. Hükümet bu zamlara karşı indirim yapılması gerektiğine dair düşüncesinde samimiyse devletin elinde olan kamu mallarına yani elektrik, su, doğalgaza, akaryakıta %50 zam yapmak yerine, indirim yapsın. Üretim girdilerine, çiftçiye kısacası üretimde gerekli olan tüm kalemlerde indirim yapılsın."

'PEMBE TABLOLAR ÇİZEREK HALKI KANDIRAMAZSINIZ'

"Enflasyon sepetini değiştirerek, pembe tablolar çizerek halkı kandıramazsınız ancak böyle yaparak halkı oyalarsınız. Halka baskı uygulayıp, temel ihtiyaçlarına sürekli zam yaparak, halkın yaşadığı ekonomik krizi önleyemezsiniz. Umuyoruz ki iktidar bu rakamlardan bir ders çıkararak geçte olsa bir önlem alır. Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın'ın da dediği gibi; sözüm ona israfı 'itibar' gibi görüp lüks harcamalarından taviz vermeyen ve tasarrufu sadece vatandaştan bekleyen iktidar derhal kendine gelmeli. Saray'da, hükümette, devlette, kamuda israfa son vermeli ve enflasyon karşısında ezilen milyonların sesine kulak vermelidir."

'İYİ PARTİ ŞER ODAKLARININ İÇERİSİNDE OLAMAZ'

"Bir diğer konuda HDP’li Pervin Buldan’ın Yerel seçimlerde ittifak arayışında olduğuna dair açıklamalarıdır. Bu şer ortaklığının içerisinde İYİ Parti asla olamaz. Genel Başkanımız Meral Akşener’in her zaman dediği gibi; Bizim ittifakımız milletledir. İyi Parti, milletin hukukunu müdafaa etmeye devam edecektir. Gaflet ve ihanet teşebbüslerine karşı durarak milletin sesi olmayı sürdürecektir."