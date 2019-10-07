Payallar Devlet Hastanesi için ilk kepçe vuruldu

ALANYA'NIN batı mahallelerinin yıllardır kanayan yarası olan hastane sorunu tarihe karışıyor. Hükümetin en önemli yatırımlarından olan Payallar Devlet Hastanesi için çalışmalar resmen başladı. Bir süredir devam eden fizibilite çalışmalarının ardından bugün ilk kepçe vuruldu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak hastanenin yapılacağı bölgeye ulaşımın kolaylaştırılması adına yol açılacak. Batı Alanya halkına hizmet verecek olan yeni hastanenin inşaatı yol çalışmaları ile başlamış oldu.

Yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, hükümetin Alanya’ya yapmış olduğu yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Alanyamız sağlık konusunda çağ atlamaya devam ediyor. Hükümetimiz ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından bölgeye hizmet verecek ikinci bir devlet hastanesi için ilk adımları atmıştı. Bölge milletvekillerimiz ve elbette ki Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun çabaları ile bugün hastane inşaatı resmen başladı. İlk olarak hastaneye gidecek olan yollar yapılacak ve kısa süre içerisinde Alanyamızın özellikle batı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek olan hastanemiz hizmete başlayacak. Alanyamıza ve bölgemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, bölge milletvekillerimize, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ diye konuştu.