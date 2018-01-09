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"Patron çıldırdı" diyen CHP'ye ve Abdullah Gül'e çok sert çıktı!

Bahçeli, "Patron çıldırdı" yorumu yapan CHP'li Özel'e "Kendileri çukurların en derinine, çıldıra çıldıra düşmüşlerdir." diyerek yanıt verdi, Abdullah Gül'e de sert sözlerle yüklendi

"Patron çıldırdı" diyen CHP'ye ve Abdullah Gül'e çok sert çıktı!

Bahçeli, "Patron çıldırdı" yorumu yapan CHP'li Özel'e "Kendileri çukurların en derinine, çıldıra çıldıra düşmüşlerdir." diyerek yanıt verdi, Abdullah Gül'e de sert sözlerle yüklendi

09 Ocak 2018 Salı 12:50
"Patron çıldırdı" diyen CHP'ye ve Abdullah Gül'e çok sert çıktı!
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması üzerine "Patron çıldırdı" tepkisinde bulunan CHP'li Özgür Özel'e, "İrademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir." diyerek cevap verdi. KHK ile de konuşan Bahçeli, "121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne sayın Gül'ün harcı ne de sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır." dedi.

CHP'Lİ ÖZEL'İN 'PATRON ÇILDIRDI' ELEŞTİRİSİNE YANIT

CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleri ile irademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.

"NE GÜL'ÜN NE DE KALIÇDAROĞLU'NUN HARCIDIR"

Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak uyarıyorum ki birbirinin kayığına binip sefere çıkanların haddi değildir. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne sayın Gül'ün harcı ne de Gandiliğe özenen Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır.

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