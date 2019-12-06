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Partisinin kuruluşunu öne çekti! İsim için de 12 alternatifi var

Ahmet Davutoğlu parti kuruluş tarihini öne çekip tarihi 13-14 Aralık olarak belirledi. Parti ismi konusunda da 12 öneri olduğu son karar için kurucular kurulunda anket yapıldığı öğrenildi.

POLİTİKA 06.12.2019, 15:32
Partisinin kuruluşunu öne çekti! İsim için de 12 alternatifi var
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ESKİ başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kuruluş tarihini öne çektiği ve 16 Aralık'tan önce 13-14 Aralık gibi kurulabileceği belirtildi.Partinin ismi için Kurucular Kurulu arasında anket yapıldı. Ankette 12 isim soruldu ve öneriler alındı. Söz konusu isimler arasında Bizim Parti, BİR Parti (Birlik ve Reform Partisi), HÜR Parti yer alıyor.

PARTİNİN KURULUŞ TAKVİMİ

Davutoğlu'nun kuracağı partinin kuruluş takvimine ilişkin, "15 Aralık'a kadar her şey biter. 15 Aralık'tan sonraki günlerde de Pazartesi, Salı günü de İçişleri Bakanlığına teslim edilir" denilmişti.Partinin kuruluş tarihinin öne çekilebileceği ve 13-14 Aralık gibi partinin kurulabileceği öğrenildi.

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ GENEL BAŞKANI DOĞAN DEMİR KURUCULAR KURULUNDA

Davutoğlu partisinin Kurucular Kuruluyla birlikte kamp yaptı. Kampa radyocu Ufuk Karcı, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski HSYK üyesi Ali Aydın, HDP eski İzmir Milletvekili ve 63. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak atanan Müslüm Doğan'ın da katıldığı öğrenildi. Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Nihal Olçak'ın da kurucular kurulunda yer aldığı belirtildi.Müslüm Doğan'ın kurucular kurulunun yer aldığı kampa katıldığı ancak daha sonra yapılan değerlendirmelere ilişkin, "Mahalle baskısı" yorumu yapıldı.Kampa 120 kişi katıldı. Program ve Tüzük ile ilgili sunum yapıldı. Görüşler alındı. Parti program ve tüzüğü de katılımcıların dile getirdiği ilave konular da dahil edilerek tamamlanmış olacak.

PARTİNİN İSMİ VE LOGOSU KURUCULAR KURULU ANKETİNDEN ÇIKACAK

Partinin ismi ve logosu henüz netleşmedi. Parti ismi ve logosuyla ilgili 5 ayrı ajansın çalışması sunum olarak yapıldı. Kurucular Kurulu'ndan partinin isim ve logosu konusunda sözlü ve yazılı kanaatleri alındı. Bir anlamda isim ve logo konusunda anket yapıldı.

12 İSİM SORULDU, İSİM İSTENDİ, SON KARARI KOMİSYON VERECEK

Ankette partinin ismine ilişkin 12 isim soruldu ve bu konuda öneriler alındı. İsimler tek tek konuşuldu, sonra yazılı alındı. Bunların içinden Davutoğlu'nun da içinde yer aldığı komisyon isim ve logo konusunda son kararı verecek.

Partinin ismi konusunda konuşulanlar arasında Bizim Parti, BİR Parti (Birlik ve Reform Partisi),HÜR Parti de yer alıyor.

#ahmet davutoğlu #Parti
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