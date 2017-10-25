Partisinin adında dikkat çeken "Kayı Boyu" detayı!

TÜRKİYE günlerdir Meral Akşener'in kuracağı partiye kilitlenmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesi verilecek ve İyi Parti resmen kurulmuş olacak.
PARTİNİN İSMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY
Yeni partinin ismi açıklandı. Meral Akşener'in kuracağı partinin adı İyi Parti. Partinin ana sloganı ise ' Türkiye iyi olacak'. Parti isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan 24 boydan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenildiği iddiası ortaya atıldı.
BAYRAKTAKİ SEMBOLLAR "İYİ" KELİMESİNİ HATIRLATIYOR
Bayrak, iki ok ve bir yaydan oluşuyor. Bu semboller aynı zamanda 'İyi' kelimesini de hatırlatıyor.
Partinin ismi belirlenirken bu benzerliğin de göz önüne alındığı öne sürülüyor .
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.