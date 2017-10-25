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Partisinin adında dikkat çeken "Kayı Boyu" detayı!

Meral Akşener'in yeni partisinin isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenmesi dikkat çekti. İki ok ve bir yaydan oluşan bayrak, "iyi" kelimesini hatırlatıyor

Partisinin adında dikkat çeken "Kayı Boyu" detayı!

Meral Akşener'in yeni partisinin isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenmesi dikkat çekti. İki ok ve bir yaydan oluşan bayrak, "iyi" kelimesini hatırlatıyor

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:54
Partisinin adında dikkat çeken "Kayı Boyu" detayı!
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TÜRKİYE günlerdir  Meral Akşener'in kuracağı partiye kilitlenmişti. Bugün  İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesi verilecek ve İyi Parti resmen kurulmuş olacak.

PARTİNİN İSMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yeni partinin ismi açıklandı.  Meral Akşener'in kuracağı partinin adı İyi Parti. Partinin ana sloganı ise ' Türkiye iyi olacak'. Parti isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan 24 boydan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenildiği iddiası ortaya atıldı.

BAYRAKTAKİ SEMBOLLAR "İYİ" KELİMESİNİ HATIRLATIYOR

Bayrak, iki ok ve bir yaydan oluşuyor. Bu semboller aynı zamanda 'İyi' kelimesini de hatırlatıyor.

Partinin ismi belirlenirken bu benzerliğin de göz önüne alındığı öne sürülüyor .

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti.Meral AkşenerIyiKAYI BOYU
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