Partilileri uyaran Erdoğan'ı şaşırtan sözler: Reis sizi öpebilir miyim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da partisinin il danışma toplantısında partililere uyarılarda bulundu. Tam o sıralarda ise bir partili tarafından "Reis sizi öpebilir miyim?" denilince salonda "öpsün" sesleri yükseldi.
ŞAŞIRDI VE TEBESSÜM ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum'da yaptığı toplantıda "sizi öpebilir miyim?" sorusuyla karşılaştı. Soru karşısında şaşırdığı ve tebessüm ettiği görülen Erdoğan'a salondakiler "öpsün, öpsün" tezahüratında bulundu.
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