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Partilileri uyaran Erdoğan'ı şaşırtan sözler: Reis sizi öpebilir miyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da partililere uyarılarda bulunduğu sırada, bir partili "Reis sizi öpebilir miyim?" deyince salonda "öpsün" sesleri yükseldi

Partilileri uyaran Erdoğan'ı şaşırtan sözler: Reis sizi öpebilir miyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da partililere uyarılarda bulunduğu sırada, bir partili "Reis sizi öpebilir miyim?" deyince salonda "öpsün" sesleri yükseldi

01 Ekim 2017 Pazar 10:23
Partilileri uyaran Erdoğan'ı şaşırtan sözler: Reis sizi öpebilir miyim
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Erzurum'da partisinin il danışma toplantısında partililere uyarılarda bulundu. Tam o sıralarda ise bir partili tarafından "Reis sizi öpebilir miyim?" denilince salonda "öpsün" sesleri yükseldi.

ŞAŞIRDI VE TEBESSÜM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  AK Parti'nin  Erzurum'da yaptığı toplantıda "sizi öpebilir miyim?" sorusuyla karşılaştı. Soru karşısında şaşırdığı ve tebessüm ettiği görülen Erdoğan'a salondakiler "öpsün, öpsün" tezahüratında bulundu.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTayyip Erdoğan
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